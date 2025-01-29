Министр: Количество такси сократилось с 67 тыс. до 30 тысяч

В результате реформ количество такси сократилось с 67 тысяч до 30 тыс.

Об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев заявил в своем докладе на состоявшемся под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева совещании, посвященном вопросам транспорта.

«Реформы были проведены и по услугам такси. До реформ существовало обоснованное недовольство общественности качеством и безопасностью услуг.

В результате реформ количество такси сократилось с 67 тысяч до 30 тысяч, а средний срок их эксплуатации был снижен с 15 до 8 лет. Но самое главное, количество поездок на короткие расстояния, создававших плотность движения в направлении центра города, резко сократилось – примерно на 32 процента», - сказал министр.

Еще один важный шаг на пути перехода от автомобилецентричных городов к городам, ориентированным на людей, связан с созданием парков и зеленых коридоров: «Территория сада Хагани расширена за счет прилегающих дорог, а вокруг станции метро «28 Мая» создан хаб паркового концепта. Доступ в Ичери шехер и на улицу Азиза Алиева ограничен».

По его словам, для обеспечения долгосрочности результатов трансформации городской мобильности важно продемонстрировать системный и комплексный подход к решению стоящих вызовов.

«В этом смысле созданный в рамках проекта цифровой двойник имеет особое значение с точки зрения прогнозирования эффективности реализуемых инициатив. Он также позволяет оценить эффективность государственных инвестиций в дорожно-транспортную инфраструктуру и расставить приоритеты среди запланированных проектов. Однако для того, чтобы увеличить долю общественного транспорта до 60 процентов, наряду с проводимыми работами, также требуется расширить инфраструктуру метро и железных дорог, которые могут обеспечить массовые перевозки. Отмечу, что работы, которые предстоит провести в этом направлении, приведены в соответствие с Генеральным планом города Баку», - сказал министр.