 Министр: Количество такси сократилось с 67 тыс. до 30 тысяч | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Министр: Количество такси сократилось с 67 тыс. до 30 тысяч

First News Media12:40 - Сегодня
Министр: Количество такси сократилось с 67 тыс. до 30 тысяч

В результате реформ количество такси сократилось с 67 тысяч до 30 тыс.

Об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев заявил в своем докладе на состоявшемся под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева совещании, посвященном вопросам транспорта.

«Реформы были проведены и по услугам такси. До реформ существовало обоснованное недовольство общественности качеством и безопасностью услуг.

В результате реформ количество такси сократилось с 67 тысяч до 30 тысяч, а средний срок их эксплуатации был снижен с 15 до 8 лет. Но самое главное, количество поездок на короткие расстояния, создававших плотность движения в направлении центра города, резко сократилось – примерно на 32 процента», - сказал министр.

Еще один важный шаг на пути перехода от автомобилецентричных городов к городам, ориентированным на людей, связан с созданием парков и зеленых коридоров: «Территория сада Хагани расширена за счет прилегающих дорог, а вокруг станции метро «28 Мая» создан хаб паркового концепта. Доступ в Ичери шехер и на улицу Азиза Алиева ограничен».

По его словам, для обеспечения долгосрочности результатов трансформации городской мобильности важно продемонстрировать системный и комплексный подход к решению стоящих вызовов.

«В этом смысле созданный в рамках проекта цифровой двойник имеет особое значение с точки зрения прогнозирования эффективности реализуемых инициатив. Он также позволяет оценить эффективность государственных инвестиций в дорожно-транспортную инфраструктуру и расставить приоритеты среди запланированных проектов. Однако для того, чтобы увеличить долю общественного транспорта до 60 процентов, наряду с проводимыми работами, также требуется расширить инфраструктуру метро и железных дорог, которые могут обеспечить массовые перевозки. Отмечу, что работы, которые предстоит провести в этом направлении, приведены в соответствие с Генеральным планом города Баку», - сказал министр.

Поделиться:
406

Актуально

Политика

Явка избирателей на муниципальных выборах к 12:00 составила 17,1% - ОБНОВЛЕНО

Политика

Муниципальные выборы: Как проходит голосование в Баку - ФОТО

Общество

Погода на четверг: В Баку в основном без осадков

Общество

Министр: Количество такси сократилось с 67 тыс. до 30 тысяч

Общество

Погода на четверг: В Баку в основном без осадков

Министр: Количество такси сократилось с 67 тыс. до 30 тысяч

Генпрокуратура Казахстана продолжает расследование крушения самолета AZAL

Кража кабеля на железной дороге привела к сбоям в движении

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Азиз Рафибейли покинул German Hospital вслед за женой, отметившей день рождения в операционной

Арзу Алиева отмечает день рождения - ВИДЕО

В Азербайджане произошло землетрясение

Минтранспорта РК: Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала

Последние новости

В Астаре на выборах проголосовала 101-летняя избирательница

Сегодня, 15:10

Муниципальные выборы: Как проходит голосование в Баку - ФОТО

Сегодня, 15:00

Парламенту Словакии вновь не хватило депутатов для голосования по вопросу о доверии Фицо

Сегодня, 14:46

СМИ: 18 человек погибли при крушении самолета в Южном Судане

Сегодня, 14:44

США приостановили военную поддержку Украины

Сегодня, 14:43

Задержаны 28 человек по факту пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции

Сегодня, 14:07

Москва подтвердила поддержку новых властей Сирии: Дамаск требует конкретных шагов

Сегодня, 14:05

Хакан Фидан: Восстановление Сирии создаст новые возможности для региона

Сегодня, 14:04

Азербайджан, Турция и Узбекистан проводят 2-ю трехстороннюю встречу в Анкаре

Сегодня, 13:40

Погода на четверг: В Баку в основном без осадков

Сегодня, 13:36

Уралоглу: Анкара стремится к реализации проектов по Среднему коридору с Баку и Ташкентом

Сегодня, 13:28

Фидан: Мир переживает трудные времена, но тюркские страны демонстрируют единство

Сегодня, 13:25

HammAli перестал скрывать жену от поклонниц – ФОТО

Сегодня, 13:15

Опрос: Рейтинг партии Пашиняна падает, на втором месте – партия блогера

Сегодня, 13:04

В США вспышка туберкулеза, есть скончавшиеся

Сегодня, 13:00

Стали известны соперники баскетбольных сборных Азербайджана на чемпионате Европы

Сегодня, 12:50

Явка избирателей на муниципальных выборах к 12:00 составила 17,1% - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:48

Министр: Количество такси сократилось с 67 тыс. до 30 тысяч

Сегодня, 12:40

В Нахчыване на муниципальных выборах проголосовал 102-летний избиратель

Сегодня, 12:28

Баку и Ташкент подписали Комплексную программу мероприятий к 30-летию дипотношений

Сегодня, 12:26
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50