На борту разбившегося в США самолета находились российские чемпионы мира по фигурному катанию

Подтверждаются печальные данные о том, что на борту разбившегося в Вашингтоне самолета находились российские фигуристы и другие сограждане.

Это отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются», - сказал он, комментируя сообщения, что в самолете летели бывшие российские фигуристы. «Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Бывшие российские фигуристы, а ныне тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту потерпевшего крушение в США самолета.

Как передает ТАСС, они должны были лететь из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию, в Вашингтон.

В 1994 году Шишкова и Наумов в паре выиграли чемпионат мира по фигурному катанию. На Олимпиадах 1994 и 1992 года они заняли четвертое и пятое места.

Источник: ТАСС