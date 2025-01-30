АФФА пожизненно отстранила от футбола еще трех игроков
Дисциплинарный комитет АФФА пожизненно отстранил от футбола еще трех футболистов.
Об этом сообщила пресс-служба национальной ассоциации.
Хаял Худавердиев, Мовлан Керимов и Мухтар Назарли, выступавшие за "Мингячевир" в Первой лиге, пожизненно лишены права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, за участие в договорных матчах.
Отметим, что бывший футболист сборной Азербайджана Адиль Нагиев также пожизненно отстранен от футбола.
Источник: Report
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