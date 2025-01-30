Раввин Исраэль Лау в ПАСЕ: В Азербайджане во время Холокоста нашли убежище более 55 000 евреев

В Азербайджане во время Холокоста укрылось более 55 тысяч евреев, бежавших от истребления, заявил бывший главный ашкеназский раввин Израиля Исраэль Меир Лау, сообщает STMEGI.

Выступая в ПАСЕ на мероприятии, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста, он отметил, что Азербайджан, государство с мусульманским большинством, является старым другом Израиля.

Исраэль Меир Лау подчеркнул, что азербайджанский народ на протяжении всей своей истории не проявлял насилия в отношении живущих на его земле евреев: «Более того, в Азербайджане во время Холокоста укрылось более 55 тысяч евреев, бежавших от истребления».

«Мы должны помнить и благодарить тех, в чьих сердцах по отношению к народу Израиля горит огонь любви и братства», - сказал он.

Источник: STMEGI