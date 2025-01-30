Армения хочет присоединиться к проекту прокладки электрокабеля из Азербайджана в Европу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность республики присоединиться к проекту прокладки электрокабеля по дну Черного моря.

Как передает ТАСС, об этом армянский премьер сказал на совместной пресс-конференции с коллегой из Грузии Ираклием Кобахидзе по итогам заседания армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Он также отметил важность того, чтобы в региональных и внерегиональных проектах обеспечивалась инклюзивность.

"В этом контексте выделяем заинтересованность и готовность Армении присоединиться к проекту прокладки электрокабеля по дну Черного моря", - подчеркнул он.

Отметим, что Black Sea Energy предусматривает поставку зеленой энергии, вырабатываемой в азербайджанском секторе Каспийского моря, в Грузию, а затем по кабелю, проложенному по дну Черного моря, в Европу. Через этот коридор планируется экспортировать 4 ГВт зеленой энергии в год.

Разработка ТЭО уже находится на финальной стадии. Строительство объекта займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2.3 млрд евро.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Венгрия, Грузия и Румыния подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 000 МВт и протяженностью 1 195 км. Кабель будет предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.