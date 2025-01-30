Обсуждены возможности азербайджано-пакистанского сотрудничества в сфере транспорта

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с федеральным министром по приватизации, инвестиционному совету и коммуникациям Пакистана Абдулом Алимом Ханом, находящимся с визитом в Азербайджане.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества между двумя странами в области транспорта.

Состоялся обмен мнениями по вопросам участия азербайджанской стороны в инфраструктурных проектах, реализуемых в дорожно-транспортной сфере в Пакистане.