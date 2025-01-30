В Азербайджане будет организовано использование школьных автобусов

Для удобной и безопасной перевозки обучающихся в общеобразовательных и дошкольных учреждениях будет организовано использование «школьных автобусов».

Это отражено в утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева «Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы».

Согласно государственной программе, Министерство цифрового развития и транспорта совместно с Министерством науки и образования, Министерством внутренних дел, Министерством финансов, Министерством экономики, Азербайджанским транспортным и коммуникационным холдингом, Координационным советом по транспорту должны обеспечить использование «школьных автобусов» для перевозки обучающихся в общеобразовательных и дошкольных учреждениях в 2025-2030 годах.