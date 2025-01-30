В Азербайджане зафиксировано до 8 градусов мороза – Фактическая погода

По информации на 9:00, погодные условия на территории страны в основном были без осадков.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

По данным станции, в Нафталане, Гусаре, Евлахе, Билясуваре, Шамкире, Гобустане, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Сабирабаде и Нефтчале наблюдается туман. Видимость в тумане ограничена 200-500 метрами.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 6 градусов, в низменных районах от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, а в Нахчыванской АР и горных районах зафиксировано до 8 градусов мороза.