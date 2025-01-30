Когда новый аэропорт в Азербайджане начнёт принимать пассажиров и грузы? - ВИДЕО

В Азербайджане продолжается строительство нового аэропорта, расположенного в Алятской свободной экономической зоне.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, новый аэропорт будет выполнять функции не только грузового терминала, но и обслуживать пассажирские перевозки, а также бизнес-авиацию.

Председатель правления экономической зоны Валех Алескеров сообщил, что аэропорт будет занимать территорию площадью 750 гектаров, а его основная цель — превратить Азербайджан в важный авиационный хаб. Планируется, что аэропорт начнет работать уже в следующем году.

Алятская свободная экономическая зона активно развивается с момента открытия первого этапа полтора года назад.

Как отметил В.Алескеров, в рамках зоны также будет построено предприятие по производству 200 тыс. тонн алюминия, что создаст около 1300-1400 рабочих мест. На втором предприятии, которое обеспечит более 800 рабочих мест, планируется производить продукцию для различных отраслей промышленности.

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