Азербайджанские военнослужащие участвуют в «Зимних учениях-2025» в Турции

Военнослужащие Азербайджанской армии, участвующие в международных «Зимних учениях-2025» в турецком городе Карс, демонстрируют высокий профессионализм.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

В рамках учений, в которых задействованы более 12 тысяч военнослужащих из различных стран, выполняются мероприятия по обеспечению слаженности между подразделениями в ходе операций, проверке боевых навыков, управлению огнем, проведению поисково-спасательных операций и применению элементов боевого обеспечения.

В соответствии со сценарием учений были выполнены задачи по уничтожению укрытий, техники и живой силы незаконных вооруженных формирований из артиллерийских установок, бронетехники, боевых самолетов и вертолетов.

Кроме того, в сложных погодных условиях тактические воздушно-десантные группы десантировались с самолетов и успешно выполнили задачи по боевому применению в горной местности.