Мухтар Бабаев: Одна из основных причин высыхания деревьев - изменение климата

Одной из главных причин высыхания деревьев из-за вредителей и болезней являются изменения климата.

Глобальное потепление способствует возникновению различных заболеваний. Кроме того, деревья могут болеть и засыхать из-за возраста, нехватки воды и других факторов. Мы боремся с выявленными случаями, проводим дезинфекцию и принимаем меры по защите деревьев. Однако существуют болезни, о которых пока недостаточно информации, и они изучаются. К сожалению, такие заболевания широко распространены. Уверен, что ученые найдут способы борьбы с ними. Наша задача - заменить засохшие деревья новыми, более устойчивыми видами, такими как Эльдарская сосна и платан. В настоящее время эта работа продолжается в различных районах.

Об этом региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

По его словам, наибольшее количество выбросов в атмосферу приходится на транспортный сектор. «Лучший способ минимизировать этот вред - увеличение зеленых насаждений. Именно поэтому одним из приоритетных направлений является озеленение территорий вдоль новых дорог. Также положительное влияние на эту работу, конечно, окажет стимулирование новых видов транспорта, увеличение количества электромобилей и гибридных автомобилей. Существует большой интерес к электрическим и гибридным автомобилям. Верю, что он увеличится. Государство создает для этого большие возможности и есть программы стимулирования. Кроме того, реализуется программа по утилизации старых автомобилей. Уверен, что и просвещение граждан, и расширение агитационной деятельности дадут импульс этому процессу, и все структуры обеспечат реализацию этой программы», добавил министр.