В Агджабеди сотрудники полиция изъяли у наркоторговца 12 килограммов марихуаны
Сотрудники Агджабединского районного отдела полиции провели оперативное мероприятие, в ходе которого был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщили 1news.az в МВД АР, им оказался ранее судимый 54-летний Эльшад Зейналов.
При личном досмотре и обыске по месту его жительства было обнаружено и изъято 12 килограммов марихуаны.
Установлено, что задержанный выращивал наркотики и хранил их с целью продажи.
По факту возбуждено уголовное дело, суд избрал в отношении Э.Зейналова меру пресечения в виде ареста.
Следственные действия по факту продолжаются.
Шалаля Хагвердиева
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