В Агджабеди сотрудники полиция изъяли у наркоторговца 12 килограммов марихуаны

Сотрудники Агджабединского районного отдела полиции провели оперативное мероприятие, в ходе которого был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили 1news.az в МВД АР, им оказался ранее судимый 54-летний Эльшад Зейналов.

При личном досмотре и обыске по месту его жительства было обнаружено и изъято 12 килограммов марихуаны.

Установлено, что задержанный выращивал наркотики и хранил их с целью продажи.

По факту возбуждено уголовное дело, суд избрал в отношении Э.Зейналова меру пресечения в виде ареста.

Следственные действия по факту продолжаются.

Шалаля Хагвердиева