Полад Бюльбюльоглу: Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев исполнил мои три заветные мечты

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев исполнил мои три заветные мечты. Первая - возвращение Карабаха и Шуши, восстановление дома моего отца. Вторая - возрождение фестиваля «Хары бюльбюль». Третья - возвращение расстрелянных памятников в Шушу, на их законное место.

Об этом журналистам сказал легендарный азербайджанский певец, композитор и актер, дипломат Полад Бюльбюльоглу накануне своего юбилейного концерта в Москве.

«Это огромная радость и гордость для меня. Конечно, я очень взволнован. Дать сольный концерт в главном концертном зале России, в Кремлевском дворце, - это большая честь и ответственность. Прошло много лет, произошло множество событий, но я всегда верил: культура вне политики. Она говорит на своем языке, объединяя людей. Культурные связи между нашими странами существовали, существуют и, я уверен, будут существовать в будущем», - сказал он.

Певец отметил, что в России с большим интересом воспринимают азербайджанскую музыку: «Вы знаете, этот зал вмещает шесть тысяч человек. Конечно, у меня были сомнения: соберется ли публика, будут ли куплены билеты? Но, даже если это прозвучит нескромно, я рад сказать, что люди приехали из разных уголков России. Это говорит о глубоком интересе к азербайджанской музыке и культуре, и я искренне благодарен зрителям за этот теплый прием».

Друзья и коллеги Полада Бюльбюльоглу в интервью журналистам поздравили юбиляра.

Народный артист Азербайджана Фархад Бадалбейли: «Этот концерт привлек огромное внимание. Наши друзья в Москве, люди искусства, назвали его историческим. В этом концерте доминировала азербайджанская тема. Он был организован с большим вкусом. Полад, конечно же, в отличной форме».

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов: «Фигура Полада Бюльбюльоглу - незаменима. На его музыке выросли и воспитывались многие поколения. Мы тоже росли под эту музыку, она нас воспитала. Поэтому я не мог пропустить юбилейный концерт Полада Бюльбюльоглу, проходящий сегодня в Москве. Для меня большая честь быть здесь и исполнять его песню».

Народный артист Азербайджана Эльчин Азизов: «Вы знаете, что зал Кремлевского дворца рассчитан на 6 тысяч человек. Как только было объявлено о концерте, билеты сразу же раскупили. Ведь каждый хочет стать частью этого события. Я очень счастливый артист, потому что сегодня тоже выйду на эту сцену и исполню песню Полада Бюльбюльоглу. Эта композиция была написана для документального фильма «Сердце лидера», посвященного великому лидеру Гейдару Алиеву. Поэтому исполнение этой песни на сегодняшнем концерте - особая честь для меня».

Первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман: «Сегодня я хочу говорить о Поладе как о друге. Есть вещи, которые невозможно измерить - и одна из них это дружба. Я думаю, что если бы существовала мера дружбы, то ею был бы Полад. «Полад» - это не просто имя, это символ настоящей дружбы, верности и нерушимого единства наших народов».

Полномочный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой: «Мы выросли на песнях Полада Бюльбюльоглу, на его невероятной энергии. Он был кумиром всего большого Советского Союза и, конечно, ярко представлял азербайджанское искусство. Все легенды советской эстрады были его друзьями. Полад был тем самым центром притяжения, к которому стремились люди большой музыкальной культуры. Полад Бюльбюльоглу всегда был потрясающим певцом и остается таким по сей день».

Народная артистка Азербайджана Динара Алиева: «Такие личности, как Полад Бюльбюльоглу, рождаются раз в сто лет. Он оставил неизгладимый след в культуре и искусстве, внес огромный вклад в развитие азербайджано-российских отношений. Мы его очень любим. Я счастлива, что мы отмечаем его 80-летний юбилей».

Источник: АЗЕРТАДЖ