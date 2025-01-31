Захарова: Минская группа ОБСЕ «закончилась»

Минская группа ОБСЕ «закончилась» после февраля 2022 года, когда сопредседатели со стороны Франции и США отказались от контактов с Россией.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают российские СМИ.

«Вы же помните, как в одностороннем порядке, без каких-либо консультаций, без советов, без коммуникации (французский и американский сопредседатели — ред.) отказались просто от контактов с российским сопредседателем, отменили все ранее намеченные мероприятия. Ну, в общем, она (Минская группа — ред.) на этом и закончилась», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, в пользу того, что Минская группа, по мнению Захаровой, подлежит роспуску, свидетельствует и совместное заявление Президента Азербайджана и премьер-министра Армении, президента Франции и представителя Европейского совета, которое было принято 6 октября 2022 года в Праге (Никол Пашинян признал Карабах в составе Азербайджана — ред.).

«Все это привело к тому, что Минская группа просто утратила предмет своей деятельности. Следовательно, Минская группа, очевидно и логично, подлежит упразднению. Такая назревшая мера призвана способствовать долгожданной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — заключила Захарова.