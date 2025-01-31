Премьер-министр Али Асадов принял участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы - ФОТО

31 января в городе Алматы состоялось заседание Евразийского межправительственного совета.

В заседании в качестве гостя принял участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Выступая на заседании, А.Асадов поблагодарил правительство Казахстана за оперативную реакцию в проведении поисково-спасательной операции после крушения самолета AZAL близ города Актау, а также за содействие в расследовании причин катастрофы.

Премьер-министр отметил, что взаимоотношения Азербайджана с партнерами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) успешно развиваются на протяжении уже более 30 лет на основе прочных традиций дружбы и взаимоуважения.

Подчеркнуто, что интенсивность взаимных визитов и контактов свидетельствует о положительной динамики двустороннего диалога на различных уровнях.

«Наше взаимодействие сегодня наполнено многочисленными взаимовыгодными проектами в самых различных сферах. Особое удовлетворение вызывает положительная динамика торгово-экономического взаимодействия. В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС увеличился более чем на 14 процентов», - сказал А.Асадов.

Подчеркнуто, что инвестиционное взаимодействие развивается по нарастающей. «Между нашими странами реализуется крупный пакет инвестиционных проектов. С некоторыми из наших партнеров мы учредили совместные инвестиционные фонды в целях мобилизации взаимных инвестиций в различные секторы экономики. Данная инициатива уже дает свои плоды», - добавил премьер-министр.

Отмечено, что Азербайджан традиционно придает большое значение сотрудничеству в транспортно-транзитной сфере. «Благодаря своему выгодному географическому положению на стыке Европы и Азии, а также современной инфраструктуре Азербайджан превратился в один из важных транспортно-логистических хабов Евразии», - сказал А.Асадов.

Грузопоток через территорию Азербайджана растет устойчивыми темпами, в прошлом году объемы транзитных перевозок выросли на 8 проц.

Отмечено, что с учетом динамики роста грузопотока, Азербайджан предпринимает активные шаги по расширению мощностей международных транспортных коридоров, проходящих через его территорию.

До внимания участников заседания доведено, что на регулярной основе ведется работа по усовершенствованию железнодорожной и автомобильной инфраструктуры на территории Азербайджана, которую страна охотно предоставляет своим партнерам в ЕАЭС для удовлетворения их транзитных потребностей.

В заключение премьер-министр выразил готовность Азербайджана и впредь прилагать все необходимые усилия для наращивания взаимодействия с партнерами-членами ЕАЭС по всем направлениям.

Источник: АЗЕРТАДЖ