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Временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов

Фаига Мамедова17:34 - Сегодня
Временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов

Завтра в Баку будут временно изменены маршруты автобусных линий №17, 24 и 211.

Как сообщает пресс-служба Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), изменения связаны с ремонтными работами на участке между круговой развязкой на пересечении улиц Ашуга Молла Джума и Заура Нудиралиева и круговой развязкой на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе, на улице Альберта Агарунова, передает 1news.az.

В связи с проведением работ движение в этом районе будет полностью ограничено.

Согласно временной схеме, автобус №17 будет двигаться до круга на улице Ахмеда Раджабли, маршрут №24 — до станции метро «Нариман Нариманов», а маршрут №211 будет следовать в объезд по улице Ахмеда Раджабли, проспекту Зии Буниятова, улицам Азада Гумбатова и Заура Нудиралиева.

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