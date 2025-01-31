Прием документов пластических хирургов завершен

Как сообщалось ранее, учитывая многочисленные обращения граждан относительно правовой основы профессиональной деятельности пластических хирургов, осуществляющих практическую медицинскую деятельность на территории страны, соответствующим приказом министра здравоохранения создана Специальная инспекционная комиссия, в состав которой вошли уполномоченные представители Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства науки и образования.

Пластические хирурги, занимающиеся практической медицинской деятельностью на территории Азербайджанской Республики, до 31 января 2025 года должны лично представить в Министерство здравоохранения нотариально заверенные копии документов, подтверждающих законность их деятельности. В список документов входят диплом о базовом высшем медицинском образовании, все документы о последипломном образовании, трудовая книжка, свидетельство о допуске к медицинской деятельности, сертификаты и др. Об этом было неоднократно объявлено через различные медиа ресурсы.

В установленном порядке и в установленный срок представили документы 82 специалиста. Специальная инспекционная комиссия в индивидуальном порядке, в присутствии лиц, представивших документы, проверит их подлинность. Об окончательных результатах работы комиссии общественность будет подробно проинформирована.

Следует отметить, что не представившие документы к указанной дате специалисты будут считаться лишенными свидетельства или сертификата о допуске к практической медицинской деятельности.