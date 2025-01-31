Комиссия Милли Меджлиса против иностранных вмешательств и гибридных угроз выступила с заявлением

Временная комиссия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам в рамках своих полномочий регулярно проводит анализ случаев гибридных угроз.

В ходе исследований было установлено, что в информационное пространство Азербайджанской Республики осуществляется скоординированное вмешательство со стороны одной из соседних стран в виде дезинформации и манипуляции информацией.

Установлены факты ведения манипулятивной и скоординированной пропаганды, преимущественно, посредством социальных медиа и на разных языках. В том числе, выявлено создание новостных ресурсов на азербайджанском языке с целью непосредственного влияния на общественное мнение.

В рамках кампании также применялся метод создания «двойников» некоторых страниц, действующих в азербайджанском сегменте платформы Facebook. В качестве примеров можно привести страницы, работающие под названиями «Nə var, Nə yox?», «Bizim Azərbaycan», «Azerbaijan Daily», «Xəbərlər və Hadisələr», «Yerli media» и другие.

К примеру, анализ развёрнутой в интернет-ресурсах в связи с инцидентом во время выполнения рейса Баку–Грозный (Российская Федерация) пассажирским самолётом Embraer 190 ОАО «Азербайджанских авиалиний масштабной медиа-кампании выявил массовое распространение дезориентирующих тезисов, не отражающих реальных причин происшествия.

Эти дезинформационные материалы распространялись кластерами через «новостные» ресурсы и интернет-ботов (примечание: программ, выполняющих автоматизированные задачи).

Еще одной тактикой является незаконная киберактивность, призванная создать замешательство среди граждан Азербайджанской Республики и подорвать доверие к государственным структурам в связи с авиакатастрофой. Для этого использовались технологии *deepfake* (примечание: аудиовизуальный контент, созданный с помощью средств искусственного интеллекта) и методы имитации от имени Президента Азербайджанской Республики и Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Комиссия по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам призывает граждан быть бдительными, и регулярно распространяет информацию о применяемых тактиках вмешательства, формах пропаганды и методах дезинформационных кампаний, направленных против нашей страны, с целью защиты общества от целенаправленных и вредоносных информационных атак.

Наша комиссия, в сотрудничестве с соответствующими государственными структурами, усилит работу по предотвращению подобных информационных операций.