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В Азербайджане открываются 2 новые радиостанции

First News Media19:00 - Сегодня
В Азербайджане открываются 2 новые радиостанции

Аудиовизуальный cовет Азербайджанской Республики 31 января провело очередное заседание, рассмотрены ряд вопросов, касающихся выдачи лицензий на некоторые виды деятельности.

Об этом Report сообщили в Совете.

В частности, были подведены итоги двух конкурсов на выдачу лицензии общенационального наземного радиовещания. Конкурсная комиссия представила отчет о проверке документов, технических возможностей, кадрового состава и финансово-экономического потенциала претендентов.

Из пяти допущенных к конкурсу претендентов победителями объявлены ООО "Pro Media Group" (радиоканал "Planet FM") и ООО "Broadcast Media" (радиоканал "Dalğa FM").

Согласно решению, на начальном этапе Pro Media Group получила радиочастоту 88.7 МГц, а Broadcast Media — частоту 92.5 МГц.

Затем были рассмотрены обращения в Совет по выдаче лицензий на аудиовизуальную медиа-деятельность. Советом одобрена выдача лицензии ООО "İdeal TVNet" (оператор "İdealnet") на деятельность в качестве простого платформенного оператора, ООО "Azeuronet" (оператор "Azeuronet") — в качестве универсального платформенного оператора, ООО "TV1 Media" (телевизионная редакция "TV1") — в качестве платформенного вещателя без спутникового вещания.

Кроме этого, на основании обращений компаний были аннулированы лицензии ОАО "Beeonline", ООО "Global Technology" и ООО "Qafqaznet" на деятельность в качестве универсального платформенного оператора.

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