Переселившимся в село Баллыджа 22 семьям вручены ключи от домов - ФОТО

Семьям, прибывшим сегодня в село Баллыджа Ходжалинского района в составе очередной группы переселенцев, вручены ключи от новых квартир.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в родной край вернулись 94 бывших вынужденных переселенца – 22 семьи.

В церемонии вручения ключей приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие лица. Получив ключи, семьи заселились в свои дома.

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию - ANAMA предоставили переселившимся семьям подробную информацию об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. Им порекомендовали держаться подальше от неизвестных предметов и при возникновении подобных ситуаций сообщать в соответствующие органы.

Отметим, что в восстановленных частных домах в селе Баллыджа созданы все условия для расселения бывших вынужденных переселенцев. Село обеспечено бесперебойным электричеством, природным газом, питьевой водой и высокоскоростным интернетом. На сегодняшний день в село Баллыджа отправлено четыре группы переселенцев. В селе поселились 90 семей (467 человек).