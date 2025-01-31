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Али Асадов встретился с федеральным министром приватизации, инвестиций и коммуникаций Пакистана

First News Media21:40 - Сегодня
Али Асадов встретился с федеральным министром приватизации, инвестиций и коммуникаций Пакистана

31 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с федеральным министром по приватизации, инвестициям и коммуникациям Исламской Республики Пакистан Абдулом Алимом Ханом.

Как сообщили в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием азербайджано-пакистанских дружественных и братских связей во всех сферах.

Было отмечено, что в результате государственного визита Президента Азербайджанской Республики в Пакистан, состоявшегося в прошлом году, межгосударственные отношения вступили в качественно новый этап.

В ходе беседы были обсуждены перспективы развития азербайджано-пакистанских отношений стратегического партнерства в области экономики, торговли, инвестиций и других сферах, представляющих взаимный интерес.

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