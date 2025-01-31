В Азербайджане мужчина, куривший сигарету в доме, сгорел заживо
В Хачмазе 56-летний мужчина скончался от ожогов, полученных в результате пожара в собственном доме.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, происшествие случилось в селе Сусайгышлаг.
Причиной возгорания стала небрежность погибшего Аваза Велизаде. Мужчина курил в спальне и неосторожно бросил окурок на пол, что привело к пожару.
Он был доставлен в больницу с тяжелыми ожогами, но, несмотря на усилия врачей, скончался.
По данному факту проводится расследование.
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