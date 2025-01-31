Бабушка не выдержала смерти внука и свела счеты с жизнью

В Евлахском районе бабушка покончила жизнь самоубийством, узнав о смерти внука в результате несчастного случая.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, 23 января в городе Мингячевир 15-летний Амиль Хабил оглу Рзаев был сбит автомобилем ВАЗ 2107. Подросток был доставлен в Мингячевирскую городскую больницу в тяжелом состоянии, но, не выйдя из комы, скончался 30 января около 14 часов.

Бабушка подростка Лалаханым Рзаева, 1961 года рождения, получившая вчера известие о смерти внука, покончила жизнь самоубийством, выпив уксус. К сожалению, спасти ее жизнь не удалось.

Оба случая смерти расследуются.