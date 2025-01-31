Фарид Шафиев: Азербайджан не является инициатором обострения отношений с Францией

Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев выступил на международной конференции «Франция и армяно-азербайджанский конфликт».

В своем выступлении он сказал, что в настоящее время с Францией наблюдается фактический кризис. По мнению Ф. Шафиева, хотя его причиной является сама Франция, сотрудничество двух стран в экономической и энергетической сферах продолжается.

Он подчеркнул, что армянский фактор во Франции сыграл большую роль в обострении отношений и указал, что Азербайджан не был инициатором этого.

В то же время, Ф. Шафиев отметил, что в Азербайджане существует нормальное отношение к французской культуре и языку.

Источник: АЗЕРТАДЖ