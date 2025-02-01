Застрявшие на дороге грузовики вызвали затор на «20 Января»
Причиной транспортного затора в районе станции метро "20 Января" стали застрявшие на дороге грузовые автомобили.
Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана.
Согласно информации, несколько технически неисправных грузовиков застряли на въезде в тоннель на Московском проспекте в Ясамальском районе, что привело к образованию длинной пробки в направлении станции метро "20 Января".
В настоящее время принимаются меры для устранения заторов и восстановления движения.
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