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Застрявшие на дороге грузовики вызвали затор на «20 Января»

First News Media00:00 - Сегодня
Застрявшие на дороге грузовики вызвали затор на «20 Января»

Причиной транспортного затора в районе станции метро "20 Января" стали застрявшие на дороге грузовые автомобили.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, несколько технически неисправных грузовиков застряли на въезде в тоннель на Московском проспекте в Ясамальском районе, что привело к образованию длинной пробки в направлении станции метро "20 Января".

В настоящее время принимаются меры для устранения заторов и восстановления движения.

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