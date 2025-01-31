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Взрыв гранаты, принесенной ребенком домой, унес 5 жизней в Агджабеди - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:00 - Сегодня
Взрыв гранаты, принесенной ребенком домой, унес 5 жизней в Агджабеди - ОБНОВЛЕНО

Агджабединская районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва гранаты в поселке Хиндарх.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Генеральную прокуратуру, в результате инцидента погибли 5 человек: Шамиг Афган оглу Гулиев (1959), Бахруз Шамиг оглу Гулиев (1983), Мухаммед Видади оглу Мамедли (2015), Мурад Видади оглу Мамедли (2018), Натиг Намиг оглу Гулиев (2018).

Также телесные повреждения различной степени тяжести получили Ульвия Шамиг гызы Гулиева (1985) и Айсун Намиг гызы Гулиева (2015).

Уголовное дело возбуждено по статьям 124.2 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и 228.1 (незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка или ношение боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В настоящее время проводится предварительное расследование.

14:25

31 января, примерно в 11:30, два человека были госпитализированы в Агджабединскую центральную районную больницу с травмами, полученными в результате взрыва в одном из домов поселка Хиндарх.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) в ответ на запрос Report.

По данным организации, женщине, 1985 года рождения, был поставлен диагноз «закрытая травма нижних конечностей», а несовершеннолетней девочке, 2014 года рождения, – «рваная колотая рана нижних конечностей».

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, их лечение продолжается в хирургическом отделении больницы. На данный момент состояние обеих пациенток оценивается как средней тяжести.

14:10

31 января около 12:00 в одном из домов поселка Хиндарх Агджабединского района произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек, а двое получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на данный момент сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия и осуществляют другие необходимые процессуальные действия, передает 1news.az.

Расследование по данному факту ведется в Агджабединской районной прокуратуре.

13:11

Стали известны подробности инцидента с взрывом гранаты в Агджабеди, в результате которого погибли 5 человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, маленький ребенок, играя на территории поселка Хиндарх, нашел гранату. Он принес ее домой и передал членам своей семьи, после чего граната раскрылась и произошел взрыв.

В результате погибли 5 человек, еще 2 человека получили ранения.

На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы, проводится расследование.

По информации Генеральной прокуратуры, сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия и осуществляют другие необходимые процессуальные действия. Расследование по факту происшествия ведется в Агджабединской районной прокуратуре.

12:57

В Агджабединском районе взорвалась ручная граната, есть погибшие и раненые.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Хиндарх Агджабединского района.

В результате взрыва погибли 5 человек, также имеются раненые. По предварительным данным, все пострадавшие являются членами одной семьи.

По факту происшествия начато расследование.

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