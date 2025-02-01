Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) выпустило предупреждение для водителей в связи с туманной погодой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ГУГДП, в настоящее время туман наблюдается не только в регионах, но и в Баку и пригородах. Особенно в ночное и утреннее время, когда из-за температурной инверсии туман ограничивает видимость на дорогах.

"Густой туман затрудняет видимость других участников движения и дорожных знаков, поэтому водителям рекомендуется быть предельно внимательными, выбирать скорость и дистанцию в соответствии с условиями на дороге, проверять исправность транспортных средств и строго соблюдать правила безопасности при остановке, парковке, а также при обгоне и маневрировании", — говорится в сообщении.

Кроме того, в предупреждении отмечается, что пешеходы должны помнить, что в туманную погоду водителям сложно видеть дорогу и обочины, поэтому при выходе на улицу следует проявлять повышенную осторожность и ответственность.