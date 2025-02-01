Стартовал Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди любителей - ФОТО

Стартовал кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди любителей, организованный туристическим центром «Шахдаг» совместно с Федерацией зимних видов спорта Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, перед соревнованиями состоялась официальная церемония открытия. После исполнения государственного гимна турнир был объявлен открытым.

За первенство в состязании борются 50 детей разных возрастных категорий.

Отметим, что 2 февраля Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту продолжится соревнованиями среди взрослых.