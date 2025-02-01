ЦИК может запретить съемки на избирательных участках

Без согласия граждан никто не имеет права их снимать в день голосования на избирательных участках, заявил на заседании Центризбиркома в субботу председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он сказал, что подобные случаи могут вынудить ЦИК полностью запретить съемки на избирательных участках.

«Считаю, что такого не должно быть. Если кто-то чем-то недоволен, может составить соответствующий акт. Как Центризбирком, мы считаем, что использование возможностей социальных сетей воспринимается как общий тренд. Но в особенности представители медиа должны говорить этим людям о недопустимости подобных явлений. В действительности представители медиа без разрешения не имеют права входить на избирательные участки. Но мы сами создали для этого условия. Условия, созданные для медиа и наблюдателей на участках – это исключительное явление. В целом же считаю, что в происходящем в последнее время на участках проявляются цивилизованные отношения. Это результат проводимой Центризбиркомом просветительской работы».

Источник: АПА