Онлайн-кредитование под угрозой: что должны сделать банки для защиты клиентов? - ВИДЕО

В последнее время участившиеся случаи кибермошенничества в области онлайн-кредитования стали поводом для обсуждения возможных ограничений и усиления мер безопасности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, эксперт в банковской сфере Акрам Гасанов подчеркнул, что такие инциденты свидетельствуют о недостаточной защищенности информационных систем банков.

По его словам, существуют и другие, менее освещенные проблемы безопасности в этой области.

Депутат Вугар Байрамов уверен, что проблему можно решить через повышение финансовой грамотности граждан и усиление мер безопасности со стороны банков.

В Ассоциации банков Азербайджана сообщили, что для снижения рисков и предотвращения подобных случаев Центральный банк еще в прошлом году утвердил Правила применения усиленной аутентификации клиентов.

Согласно этим требованиям, при регистрации, входе в мобильный банкинг и осуществлении различных операций банки, финтех-компании и другие организации должны применять двухфакторную аутентификацию.

На данный момент большинство банков уже начали внедрение этой системы.

Стоит отметить, что в настоящее время 46% жителей Азербайджана имеют банковские счета, и этот показатель продолжает расти.

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