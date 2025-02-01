В Азербайджане создадут кремационные центры - ВИДЕО

В Азербайджане будут созданы кремационные центры для сжигания тел.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, об этом заявил депутат Джейхун Мамедов.

Он отметил, что Азербайджан является светским государством. В стране сегодня проживают представители различных религий и конфессий, и им обеспечивается свобода вероисповедания. Именно поэтому будут созданы специальные центры для сжигания тел. Это делается с целью того, чтобы в будущем, если у какого-либо представителя веры возникнет такое желание, это могло быть урегулировано в соответствии с законом.

Джейхун Мамедов отметил, что в настоящее время проводится исследование по созданию специализированных центров для сжигания тел.

Также было сообщено, что в настоящее время существует лишь небольшое количество людей, которые хотят, чтобы их тела были сожжены, и это не является массовым явлением.

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