Тяжелое ДТП в Габала с летальным исходом

В селе Тевля Габалинского района вчера вечером, около 20 часов, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, столкнулись автомобили марки ВАЗ-2106 и ВАЗ-2101.

В результате аварии пассажир первого автомобиля, 66-летний Эхсан Керимов, скончался на месте от полученных травм. Еще два человека — 48-летний Муслим Солтанов и 56-летний водитель Эмин Мушдагов — получили ранения. Пострадали также водитель второго автомобиля, 30-летний Акасиб Гараибли, и его 22-летний пассажир Эльнур Джабраилов.

По информации пресс-службы МВД, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится расследование.