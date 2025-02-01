Тяжелое ДТП в Габала с летальным исходом
В селе Тевля Габалинского района вчера вечером, около 20 часов, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, столкнулись автомобили марки ВАЗ-2106 и ВАЗ-2101.
В результате аварии пассажир первого автомобиля, 66-летний Эхсан Керимов, скончался на месте от полученных травм. Еще два человека — 48-летний Муслим Солтанов и 56-летний водитель Эмин Мушдагов — получили ранения. Пострадали также водитель второго автомобиля, 30-летний Акасиб Гараибли, и его 22-летний пассажир Эльнур Джабраилов.
По информации пресс-службы МВД, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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