Турецкий эксперт: Совместные инвестиции в восстановление Карабаха важны для будущего тюркского мира

Разминирование освобожденных от оккупации земель Азербайджана и возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли в Карабахе и Восточном Зангезуре важны для безопасности всего региона.

Поэтому необходимо оказывать Баку посильную поддержку в восстановлении инфраструктуры деоккупированных районов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал профессор кафедры истории Университета «Мармара» Ильяс Кемальоглу, комментируя журналистам итоги трехсторонней встречи министров Турции, Азербайджана и Узбекистана, состоявшейся 29 января в Анкаре.

По его словам, вопрос восстановления земель Азербайджана был включен в повестку переговоров министров трех тюркских стран и нашел отражение в итоговой декларации.

«Стороны выступили за реализацию совместных проектов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана и, в целом, поддержку Баку. Этот пункт Анкарской декларации очень важен для будущего тюркского мира», - подчеркнул он.

Профессор привлек внимание к последствиям исторической победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, подчеркнув, что успех азербайджанской армии способствовал и сближению тюркских государств в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

«Совместные шаги в рамках ОТГ отвечают интересам, как самого Азербайджана, способствуя решению вызовов, стоящих перед республикой, так и развитию сотрудничества во всем тюркском мире», - указал он.

Возвращаясь к теме Анкарской декларации, профессор Университета «Мармара» выразил уверенность в том, что подобного рода документы формируют фундамент сильного и взаимовыгодного стратегического партнерства тюркских стран, основанного на исторической и культурной общности.