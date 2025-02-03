Мария Стадник получила должность в Федерации борьбы Азербайджана
Двукратная чемпионка мира, десятикратная чемпионка Европы, призер четырех Олимпиад борчиха Мария Стадник, объявившая о завершении спортивной карьеры, назначена координатором по женской борьбе в Федерации борьбы Азербайджана.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации.
"Стадник будет заниматься организационной работой и применять свой богатый опыт для содействия развитию в Азербайджане женской борьбы", - подчеркнули в Федерации.
Источник: Report
113