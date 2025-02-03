Мария Стадник получила должность в Федерации борьбы Азербайджана

Двукратная чемпионка мира, десятикратная чемпионка Европы, призер четырех Олимпиад борчиха Мария Стадник, объявившая о завершении спортивной карьеры, назначена координатором по женской борьбе в Федерации борьбы Азербайджана.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации.

"Стадник будет заниматься организационной работой и применять свой богатый опыт для содействия развитию в Азербайджане женской борьбы", - подчеркнули в Федерации.

Источник: Report