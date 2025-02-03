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В Баку по непонятной причине скончалась ученица 3-го класса

Фаига Мамедова18:05 - Сегодня
В Баку по непонятной причине скончалась ученица 3-го класса

В Баку скончалась ученица 3-го класса школы №192 Захра Гаджиева (2016 г.р.).

Как рассказала Oxu.аz её мать, Афсана Гаджиева, вечером 27 января около 18:00 состояние девочки резко ухудшилось, передает 1news.az.

«У дочери не было хронических заболеваний. Состояние резко изменилось: после рвоты и тошноты её лицо посинело, и она потеряла сознание. Мы сразу вызвали скорую помощь. Ждали около 40 минут, но она так и не приехала. В итоге мы сами отвезли ребёнка в больницу в поселке Маштага», — рассказала убитая горем мать.

После оказания первой помощи в Маштага девочку доставили в Республиканскую клиническую больницу. Там были проведены неотложные мероприятия, но МРТ смогли сделать только на следующий день.

«Мы обошли все клиники в поисках свободных мест, чтобы выяснить причину ухудшения состояния. В конечном итоге решили обратиться в частную клинику и поместили её в клинику Məlhəm, где оказалось свободное место», — сообщила Афсана Гаджиева.

В клинике Məlhəm девочке была проведена операция на мозге. «После операции врач сказал, что есть небольшой прогресс и, если так продолжится, всё будет хорошо. Но на следующий день её состояние не улучшилось. Мы так и не узнали, по какой причине умерла наша девочка», — добавила мать.

Афсана Гаджиева заявила, что намерена подать жалобу на задержку скорой помощи. «Если бы скорая приехала вовремя, возможно, мой ребёнок остался бы жив. Нам сказали, что уже подъезжают, мы сидели и ждали, но они так и не приехали», — заключила она.

Редакция сайта направила запросы в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) для выяснения причин задержки скорой помощи и в клинику Məlhəm с целью уточнения, от чего скончался ребёнок.

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