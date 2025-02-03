Шесть азербайджанских боксеров примут участие в международном турнире в Сербии

5 февраля в столице Сербии Белграде стартует международный турнир по боксу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в соревнованиях, которые продлятся пять дней, примет участие и сборная Азербайджана.

В составе национальной команды на ринг выйдут: Анаханым Исмаилова (48 кг), Маржона Савриева (50 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг), Айнур Микаилова (57 кг), Эмили Рзаева (70 кг) и Айнур Рзаева (+81 кг).

Отправившиеся в Сербию в понедельник спортсмены вернутся в Баку 10 февраля.