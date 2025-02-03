Начался апелляционный суд по делу о хищениях на 143 млн. манатов в Минобороны

Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор, вынесенный в отношении бывшего начальника Финансово-бюджетного управления Министерства обороны Азербайджана генерал-майора Низами Мамедова, бывшего начальника Финансовой службы ВВС полковника Джалала Кязымова, бывшего начальника Финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и бывшего начальника Финансовой службы Военно-морского флота Вюсала Ализаде.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе под председательством судьи Ибрагима Ибрагимли в Бакинском апелляционном суде были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Обвиняемый Джалал Кязымов заявил, что в его анкетных данных указано, что он женат, но в настоящее время холост.

Как выяснилось, бывшая жена и дети обвиняемого Дж.Кязымова обратились в суд в качестве заинтересованных лиц. Они требуют возвращения им арестованного имущества.

Адвокаты В.Ализаде и Дж.Кязымова в процессе не участвовали.

В.Ализаде сообщил, что отказался от своего адвоката и попросил предоставить ему адвоката за государственный счет, а Дж.Кязымов вообще отказался от услуг адвоката.

Суд довел до сведения обвиняемых, что назначение адвоката необходимо.

Но В.Ализаде и Дж.Кязымов не стали возражать против проведения предварительного судебного рассмотрения без участия их адвокатов.

Судьи посоветовались в зале суда. Учитывая, что адвокаты обвиняемых Дж.Кязымова и В.Ализаде на заседании не присутствовали, было принято решение об отсрочке рассмотрения дела. Было отмечено, что оба они будут обеспечены адвокатом.

Процесс будет продолжен 17 февраля.

Отметим, что высокопоставленные чиновники Министерства обороны – бывший начальник Финансово-бюджетного управления генерал-майор Низами Мамедов, экс-руководитель Финансовой службы ВВС полковник Джалал Кязымов, бывший глава финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов, экс-руководитель финансовой службы ВМС Вюсал Ализаде, бывшие начальники Управления закупок и снабжения полковник Махир Ширванов и Меликмамед Гурбанов, экс-глава жилищно-эксплуатационного управления министерства полковник Фикрет Мирзоев были арестованы результате спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности.

Обвиняемым инкриминируется присвоение средств, выделенных из государственного бюджета. По данным следствия, общий ущерб, нанесенный государству, составляет 143 млн. манатов.

Уголовные дела в отношении каждого из обвиняемых были направлены в суд для рассмотрения в отдельном производстве.

Потерпевшей стороной по данному уголовному делу признано Министерство финансов Азербайджана.

Решением Бакинского военного суда Низами Мамедов и Байрам Байрамов были приговорены к 11 годам и 6 месяцам, Джалал Кязымов – к 11 годам, а Вюсал Ализаде – к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Суд постановил конфисковать их имущество в качестве возмещения ущерба государству.