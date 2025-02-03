Самолет, летевший по маршруту Гонконг-Лондон, запросил вынужденную посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Cathay Pacific, выполнявшего рейс Гонконг-Лондон, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной этому стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет Airbus A350 благополучно приземлился в аэропорту в 19:08 по местному времени.

Пассажиру была оперативно оказана первичная медицинская помощь, после чего, по оценке врачей, он был немедленно был доставлен в медицинское учреждение.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярно проводит тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечивать безопасность пассажиров и членов экипажа на высоком уровне.