Азербайджан представлен на заседании таможенных экспертов в Астане

3 февраля 2025 года в Астане стартовало второе заседание Рабочей группы Программы мастер-тренеров по управлению рисками в таможенной сфере.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана, в мероприятии принимают участие и представители Азербайджана.

В заседании участвуют ведущие специалисты в области таможенного дела и эксперты Всемирной таможенной организации по управлению рисками из разных стран.

Основными целями мероприятия являются укрепление профессиональных компетенций таможенных кадров, развитие навыков эффективного управления рисками и совершенствование механизмов мониторинга и анализа времени выпуска товаров.

Заседание продлится до 7 февраля.