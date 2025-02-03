Госбюджет Азербайджана в январе исполнен с превышением прогноза

Доходы государственного бюджета Азербайджана в январе составили 4,049 миллиарда манатов, что на 2,25% или 89,1 миллиона манатов больше прогнозируемого.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, в структуре доходов поступления по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики составили 2,259 миллиарда манатов, Государственной таможенной службы – 487,139 миллиона манатов, Государственной службы по вопросам имущества – 3,335 миллиона манатов, а трансферты из Государственного нефтяного фонда -1,206 миллиарда манатов.

Отметим, что поступления от платных услуг организаций, финансируемых из госбюджета, составили 57,317 миллиона манатов, а прочие поступления – 35,363 миллиона манатов.

В соответствии с динамикой бюджетных доходов казначейскими органами было обеспечено полное и своевременное исполнение всех расходных заказов. Так, в январе расходы госбюджета составили 2,339 миллиарда манатов, что на 12,487 миллиона манатов или 0,54% больше прогноза.

Таким образом, профицит госбюджета составил 1,71 миллиарда манатов.