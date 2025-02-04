Как распознать лжестоматолога?

Стоматологическое лечение является одной из самых популярных медицинских услуг в Азербайджане. Однако, как выяснилось, не все специалисты в белых халатах, предлагающие свои услуги, обладают законным правом заниматься стоматологией.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, челюстно-лицевой хирург-имплантолог Турал Мирзоев отметил, что многие пациенты уже пострадали от действий «самозваных дантистов». «Они вызывают серьезные проблемы, которые нередко невозможно исправить», — подчеркивает он.

Особенно остро эта проблема ощущается в регионах страны. Доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла убежден, что для решения этого вопроса необходимо создать единую систему контроля. По его словам, в регионах работает немало «специалистов» с поддельными дипломами.

В Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана подчеркнули, что для осуществления стоматологической деятельности требуется наличие специальной лицензии и сертификационного свидетельства.

«Лица без лицензии на хирургическую стоматологическую деятельность не могут проводить операции, такие как удаление зубов или установка имплантов», — заявили в ведомстве.

Также было отмечено, что в регионах продолжают работать нелегальные стоматологи, и в отношении них принимаются соответствующие меры.

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