Азербайджанский паратаэквондист признан лучшим спортсменом года

Азербайджанский паратаэквондист Имамеддин Халилов признан «Лучшим паратаэквондистом года».

Как говорится в сообщении Федерации таэквондо, спортсмен, выступающий в весовой категории до 70 кг, стал победителем номинации по итогам опроса в социальных сетях, проведенного сайтом mundotaekwondo.com.

В течение года спортсмен завоевал золотые медали на всех турнирах, в которых принимал участие, став чемпионом Паралимпийских игр, мира и Европы. Кроме того, И. Халилов также возглавляет мировой рейтинг. Он также был удостоен звания «Лучший паратаэквондист 2024 года» по версии Всемирной федерации таэквондо.