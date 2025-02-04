Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Шри-Ланки

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ануру Кумару Диссанаяке по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

"Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка – Дня независимости.

Верю, что отношения, сложившиеся между Азербайджаном и Шри-Ланкой, будут и впредь развиваться на основе дружбы и сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем порядке в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Шри-Ланки – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.