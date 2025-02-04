Какие трудности у покупателей и продавцов на новом рынке Кешля? - ВИДЕО

Несмотря на просторную и ухоженную территорию, на новом месте расположения рынка Кешля возникли проблемы, которые волнуют как покупателей, так и продавцов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku TV, теперь торговый объект находится не рядом с дорогой, а в более удалённой зоне, что, наряду с дефицитом парковочных мест, влияет на количество посетителей.

Продавцы отмечают, что покупатели часто жалуются на трудности с нахождением мест для парковки автомобилей.

«Я едва смог припарковать машину. Парковочных мест просто не было», – рассказал один из покупателей.

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