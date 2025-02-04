Фактическая погода в Азербайджане

По состоянию на 09:00 4 февраля, осадки на территории Азербайджана не зафиксированы.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Сумгайыте, поселке Бина, Шамкире, Шамахе, Евлахе, Зардабе, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Нефтчале и Билясуваре наблюдался туман, ограничивающий видимость до 50-200 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 6 градусов, в низменных районах - 3 градуса выше нуля, а в Нахчыванской Автономной Республике и горных районах - до 9 градусов ниже нуля.