Причины катастрофы самолета AZAL под Актау объявят в ближайшие дни

Предварительный отчет по катастрофе самолета AZAL под Актау будет опубликован в ближайшие дни.

Об этом на брифинге заявил глава Минтранспорта Марат Карабаев, передает Kazinform.

«Специалисты работают усердно. Мы об этом уже говорили, что привлечены международные специалисты от Азербайджана, России, Бразилии и ИКАО. Мы ожидаем, что в ближайшие дни предварительный отчет будет опубликован официально на нашем сайте. Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу. Это очень тонкая и кропотливая работа», – сказал министр.

Напомним, что о завершении расшифровки записей бортовых самописцев («черных ящиков») самолета AZAL стало известно 7 января 2025 года, 15 января их привезли из Бразилии в Казахстан.

25 декабря прошлого года рядом с Актау потерпел крушение пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 выжили.