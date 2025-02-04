МИД Армении: Мы очень близки к подписанию мирного договора с Азербайджаном

В Иреване считают вероятным подписание мирного договора с Азербайджаном в 2025 году.

«Считаем это возможным, и именно поэтому мы продолжаем наши усилия», - заявил в интервью Арменпресс заместитель министра иностранных дел Республики Армения Паруйр Ованнисян.

«Недавно эти процессы обсуждались и премьер-министром, и министром иностранных дел. Здесь я могу только подтвердить, что наши подходы к завершению мирного соглашения, к которому мы действительно очень близки, продвижению процесса делимитации, в котором есть позитивная динамика, и открытию коммуникаций являются конструктивными, направленными на реальное достижение прочного мира», - сказал он.

Мы не пожалеем усилий в этом направлении, работаем со всеми партнерами, чтобы поддержать этот процесс, и, конечно, мы должны верить, что добьемся результатов, добавил Ованнисян.