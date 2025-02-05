Росавиация: На судне AZAL есть повреждения, полученные от внешнего воздействия

Предварительный отчет по крушению борта AZAL подтверждает, что на судне есть повреждения, полученные в результате внешнего воздействия, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

«Министерство транспорта Казахстана опубликовало во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета авиакомпании AZAL под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ.

При этом предварительный отчет подтверждает: на воздушном судне имеются повреждения, полученные в результате внешнего воздействия», - говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости