Утверждено Соглашение о вкладе между Азербайджаном и ООН

Президент Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении Соглашения о вкладе между Правительством Азербайджанской Республики в лице Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

После вступления в силу Соглашения о вкладе Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана должно уведомить ООН о выполнении необходимых внутренних процедур для вступления Соглашения о вкладе в силу.