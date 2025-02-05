Задержанной в Баку бывшей российской судье изменили меру пресечения

В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на изменение меры пресечения в отношении Елены Хахалевой, привлеченной Следственным комитетом РФ в качестве обвиняемой и объявленной в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Ранее Е.Хахалева была задержана в Азербайджане, в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Решением суда приговор в ее отношении с ареста был изменен на передачу под надзор полиции.

Кроме того, рассматриваются поступившие в Генпрокуратуру Азербайджана из Генпрокуратуры России документы, связанные с экстрадицией Е.Хахалевой.

Е.Хахалева – бывшая российская судья из Краснодара. Ранее она отказалась от добровольного возвращения в Россию, заявив, что ее преследование на родине политически мотивировано.

В заявлениях, опубликованных «Коммерсантом», Хахалева раскрыла, что проходила лечение от серьезных заболеваний сначала в Грузии, а затем в Азербайджане. Она была задержана на паспортном контроле в Бакинском аэропорту, когда направлялась в Дубай.

Хахалева привлекла к себе всеобщее внимание в 2017 году после пышной свадьбы своей дочери, на которой выступили знаменитости Николай Басков и Валерий Меладзе. Она утверждала, что ее бывший муж, бизнесмен Роберт Хахалев, профинансировал мероприятие, которое, по оценкам Совета судей Краснодарского края, обошлось в 4,5 миллиона рублей.

В июле 2020 года Хахалева была досрочно отстранена от должности судьи после дисциплинарного взыскания, связанного с сообщением о 128 днях отсутствия на работе в период с 2016-го по 2019 год. Позднее российские власти предъявили ей обвинения в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями за якобы получение заработной платы за дни, в которые она не работала, что нанесло ущерб государственному бюджету в размере 1,2 млн рублей.

Хахалева покинула Россию в декабре 2021 года и была объявлена в международный розыск. В 2022 году российский суд выдал заочный ордер на ее арест.